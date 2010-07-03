В Шереметьеве совершил экстренную посадку самолет A320

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Самолет авиакомпании Air Astana совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. На лайнере сработал датчик отказа реверса двигателя, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Самолет A320 выполнял рейс 873 Нур-Султан – Москва. По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ранее во время посадки в аэропорту Якутска у самолета разрушилось шасси. Воздушное судно авиакомпании "Якутия" АН-24 выполняло рейс Нюрба – Якутск.