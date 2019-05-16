Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:58

Во время посадки в аэропорту Якутска у самолета разрушилось шасси

происшествия

02:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Шасси самолета авиакомпании "Якутия" разрушилось при приземлении в аэропорту Якутска.

Как сообщается на сайте аэропорта, 16 мая в 01:31 после посадки в аэропорту Якутск у воздушного судна АК "Якутия" АН-24, выполнявшего рейс Нюрба – Якутск, произошло разрушение колес правой стойки шасси.

На борту самолета находилось 29 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате проблемной посадки никто не пострадал. Службы аэропорта сработали в штатном режиме.

В настоящее время воздушное судно отбуксировано, аэропорт работает штатно. Создана комиссия Росавиации по расследованию происшествия.

Ранее из-за проблемы с шасси, Boeing 737 авиакомпании Utair вернулся в столичный аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно. Никто из 109 пассажиров не пострадал.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика