Во время посадки в аэропорту Якутска у самолета разрушилось шасси

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Шасси самолета авиакомпании "Якутия" разрушилось при приземлении в аэропорту Якутска.

Как сообщается на сайте аэропорта, 16 мая в 01:31 после посадки в аэропорту Якутск у воздушного судна АК "Якутия" АН-24, выполнявшего рейс Нюрба – Якутск, произошло разрушение колес правой стойки шасси.

На борту самолета находилось 29 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате проблемной посадки никто не пострадал. Службы аэропорта сработали в штатном режиме.

В настоящее время воздушное судно отбуксировано, аэропорт работает штатно. Создана комиссия Росавиации по расследованию происшествия.

Ранее из-за проблемы с шасси, Boeing 737 авиакомпании Utair вернулся в столичный аэропорт Внуково. Посадка прошла благополучно. Никто из 109 пассажиров не пострадал.