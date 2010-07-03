Самолет Ларнака – Самара вынужденно сел в Краснодаре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Срабатывание одного из датчиков самолета, выполнявшего рейс Ларнака – Самара, вынудило экипаж совершить посадку в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэродрома.

Борт авиакомпании "Россия" приземлился 16 мая в 20:14 по московскому времени. А к месту назначения он вылетел в 02:17.

Пока пассажиры ждали взлета им оказали услуги согласно ФАП и стандартам авиакомпании. Сейчас лайнер уже приземлился в аэропорту назначения.

