В Тель-Авиве успешно приземлился самолет с поврежденным шасси

В аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле совершил посадку пассажирский самолет с поврежденным шасси.

На борту находились около 150 человек. Лайнер совершал рейс из немецкого города Кельна, передает РИА Новости. В ожидании посадки врачи стянули в воздушную гавань более ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождали истребители F-16. Самолет принадлежит авиакомпании Electra Airways.

В конце июня самолет Air Astana, следовавший рейсом КС 942 по маршруту Лондон – Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в Москве. Причиной приземления послужил отказ генератора. Посадка прошла в штатном режиме.

