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25 июня 2019, 19:15

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Замеченный в небе самолет-призрак оказался SSJ-100 компании "Аэрофлот"

Замеченный в небе самолет-призрак оказался SSJ-100 компании "Аэрофлот"

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Москвичи заметили над городом самолет-призрак, который кружил в небе и не заходил на посадку. Данные о полете подтвердил и популярный сервис Flightradar.

Как оказалось, это был SSJ-100 компании "Аэрофлот", полет которого был тренировочным. Покружив над столицей самолет отправился в Ярославль.

Также 25 июня генеральный директор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьеве, произошедшей 5 мая 2019 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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