Замеченный в небе самолет-призрак оказался SSJ-100 компании "Аэрофлот"

Москвичи заметили над городом самолет-призрак, который кружил в небе и не заходил на посадку. Данные о полете подтвердил и популярный сервис Flightradar.

Как оказалось, это был SSJ-100 компании "Аэрофлот", полет которого был тренировочным. Покружив над столицей самолет отправился в Ярославль.

Также 25 июня генеральный директор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьеве, произошедшей 5 мая 2019 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.