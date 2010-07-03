Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о катастрофе SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев впервые публично высказался о трагедии самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

"МАК сейчас свою работу завершает, есть предварительный анализ, много вопросов к нам и у нас много вопросов. Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации", – заявил он на годовом собрании акционеров.

Также он напомнил, что в прошлом году авиакомпания перевыполнила норматив по безопасности полетов. При норме 99,9% у компании он составил 99,974%, что соответствует самому высокому значению.

Ранее в "Аэрофлоте" заявили, что говорить о причинах катастрофы с участием SSJ 100, которая 5 мая произошла в Шереметьеве, рано. В авиакомпании отметили, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы" относительно авиакатастрофы. В компании указали на "недопустимость" распространения "спекулятивных" выводов.

Пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По данным медицинских служб, погиб 41 человек. Соболезнования родственникам жертв катастрофы выразил Сергей Собянин. Следователи завели уголовное дело, а прокуратура и Ространснадзор организовали проверки.

По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.