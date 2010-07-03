"Аэрофлот" отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Говорить о причинах катастрофы с участием SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьеве, рано, заявили в компании "Аэрофлот", передает ТАСС.

Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман объяснил крушение самолета "грубыми приземлениями". При этом он подчеркнул, что отчеты МАК будут опубликованы 5 июня.

В авиакомпании акцентировали, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы" относительно авиакатастрофы. В компании указали на "недопустимость" распространения "спекулятивных" выводов.

"Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством", – напомнили в авиакомпании.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.

В Москве уже начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

