"Аэрофлот" отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьеве

Говорить о причинах катастрофы с участием SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьеве, рано, заявили в компании "Аэрофлот", передает ТАСС.
Ранее ведущий эксперт МАК Владимир Кофман объяснил крушение самолета "грубыми приземлениями". При этом он подчеркнул, что отчеты МАК будут опубликованы 5 июня.
В авиакомпании акцентировали, что компетентным органам и "Аэрофлоту" еще только предстоит получить "объективные выводы" относительно авиакатастрофы. В компании указали на "недопустимость" распространения "спекулятивных" выводов.
"Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством", – напомнили в авиакомпании.
5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.
В Москве уже начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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