В Москве начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в Шереметьеве

В Москве начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения города.
Согласно распоряжению правительства Москвы от 6 мая 2019 года, родственники погибших в результате катастрофы получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие, которые были госпитализированы в городские больницы, получат компенсацию в 500 тысяч рублей, и 250 тысяч рублей получат пострадавшие лица, которым была оказана помощь амбулаторно.
В департаменте заявили, что выплаты материальной помощи осуществлены в соответствии с постановлением всем членам семей погибших и всем пострадавшим, обратившимся за материальной помощью.
Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди рассматриваемых версий пожара – недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
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