МАК назвал срок публикации отчета о ЧП в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьеве к 5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего эксперта комитета Владимира Кофмана.

По его словам, первый отчет должны опубликовать через месяц после трагедии, то есть 5 июня. По предварительным данным, причиной катастрофы стало грубое приземление.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.

В Москве уже начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе. Согласно распоряжению столичного правительства от 6 мая 2019 года, родственники погибших в результате катастрофы получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие, которые были госпитализированы в городские больницы, получат компенсацию в 500 тысяч рублей, и 250 тысяч рублей получат пострадавшие, которым оказали помощь амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

