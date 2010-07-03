Благоустройство дворовых территорий проведут в Красносельском районе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Две дворовые территории в Красносельском районе благоустроят до конца августа 2019 года, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре Центрального административного округа, работы проведут по адресам: улица Красносельская, 6 и 20. И

Во дворах заменят малые архитектурные формы и асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения. Также в плане озеленение объекта. Во дворах высадят кустарники, деревья и цветы.

Ранее сообщалось, что по программе "Мой район" благоустроят более 160 парков, бульваров и скверов.