Более 160 парков, бульваров и скверов благоустроят по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин посетил городской "Парк света" между улицами Пришвина и Костромской, недалеко от станции метро "Бибирево". Сейчас там идет благоустройство.

"В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков, скверов. И что нам требуется сделать? Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными какими-то блоками делаем: здесь скверы, здесь дворы, здесь променад. Но в целом район не однородный – где-то лучше, где-то хуже. Мы в комплексе обустроим. Имеется в виду и знаковые объекты – школы, детские сады, поликлиники", – Собянин.

Он добавил, что необходимо выработать концепцию благоустройства района на ближайшие пять лет. По его словам, это непростая работа. "Надо ее сделать вместе с жителями, понять, что необходимо сделать. Мы вам дадим архитекторов, дизайнеров, чтобы они предложили свое видение, но вместе с вами отработали эту концепцию", - добавил мэр.

Работы проводятся по программе "Мой район". В ее рамках столичные власти приведут в порядок парки, скверы, бульвары и другие места в жилых районах. Продолжается благоустройство дворов и школьных территорий, ремонт библиотек, культурных центров и поликлиник, отметил мэр.

Свое название "Парк света" получил благодаря запланированному необычному освещению и в связи с близким расположением храма ("свет души") и роддома ("свет будущего"). Работы начались в апреле и должны завершиться в июле.

Помимо 170 новых фонарей, в центральной части территории установят качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. В парке появится и собственный "волшебный лес" – площадка тихого отдыха со стоящими между деревьями светодиодными фигурами, на которые можно будет присесть.

Вокруг одной из трех площадок для воркаута с современным спортивным оборудованием появится светодиодное ограждение. Это позволит заниматься там в темное время суток. Светиться в парке будут и скамейки.

Для малышей сделают две игровые площадки, для любителей велосипедных прогулок – современную велодорожку. На площадке для выгула собак установят современные архитектурные формы для дрессировки животных и уложат покрытие из отсева – мелкозернистого вида гранитного щебня. А главным украшением станет арт-объект "Семейство бобров": бобры – символ района.

На благоустроенной территории высадят деревья и кустарники, устроят цветники, восстановят газоны. Запланирована промывка фасадов зданий, выходящих в парк.

Помимо "Парка света", на Костромской улице в районе Бибирево в 2019 году запланировано благоустройство "Парка скульптур" на улице Коненкова.

Запланировано благоустройство территорий у четырех образовательных учреждений.

Будут приведены в порядок 22 дворовые территории, где заменят асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, уложат безопасное полиуретановое покрытие на детских и спортивных площадках, установят малые архитектурные формы, восстановят газоны.

Также по 15 адресам асфальтовое покрытие отремонтируют "большими картами". По 41 адресу будут установлены 107 дополнительных опор освещения. По 35 адресам проведут реконструкцию контейнерных площадок. В 40 домах выполнят работы по замене окон и дверей.

По программе "Миллион деревьев" с учетом пожеланий жителей в Бибирево будут высажены 31 дерево и 2 629 кустарников.