Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Юго-Восточная"

Сергей Собянин подписал проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Юго-Восточная", сообщается в документе, размещенном на портале мэра и правительства столицы.

Проектом предполагаются реконструкция ряда общественных пространств, строительство многофункционального комплекса, благоустройство Балакиревского сквера и сквера на улице Ташкентской.

Также предусмотрено строительство наземных пешеходных переходов для связи между вестибюлями станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро, автобусными остановками и многофункциональным комплексом.

"Юго-Восточная" – одна из станций строящегося второго участка Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Авиамоторной". Сейчас специалисты ведут отделку гранитным камнем платформ. Особенностью станции станут светоотражающие плафоны-купола.

Станция спроектирована по "береговому" типу – с двумя боковыми посадочными платформами.

