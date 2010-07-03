Сын Алибасова прокомментировал ситуацию с наследством

Бари Алибасов-младший прокомментировал заявление отца о том, что он не получит наследства. Продюсер заявил, что о своем решении он сообщил сыну. Алибасов добавил, что собирается все отдать "животным в приюты", отметив, что сын должен самостоятельно зарабатывать.
По словам Бари Алибасова-младшего, он не понимает, что произошло, а отца он не видел несколько дней, сообщает ИА "НСН".
Он отметил, что пока его не было, к Алибасову пробрались СМИ и взяли у него интервью.
"Учитывая, что там сейчас появились СМИ, у меня есть понимание, что кто-то из отцовского окружения на нем зарабатывает, давая к нему доступ СМИ, пока он в неадекватном состоянии", – сказал он.
Алибасов-младший уточнил, что доступ к его отцу был у нескольких человек.
"Самое страшное, что сегодня, когда я с отцом разговаривал, он был неадекватным, говорил, что у него хотят увести бизнес, хотят отнять квартиру. И что я это все возглавляю", – добавил сын продюсера.
Бари Алибасов-младший в эфире НСН признался, что не понимает, что случилось.
Ранее продюсера выписали из НИИ имени Склифосовского. Сын музыканта рассказал, что дальнейшую реабилитацию Алибасов будет проходить в окружении семьи, а потом он отправится в Казахстан, где продюсеру предоставят проживание в горном шале и личный вертолет.
Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна.
Позднее он перенес операцию. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.
Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.
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