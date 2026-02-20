Москвичам рассказали об изменениях в работе соцучреждений и транспорта 21–23 февраля

Россиян ждут трехдневные выходные в связи с Днем защитника Отечества, с 21 по 23 февраля. В эти даты многие социальные учреждения перейдут на особый рабочий график. Подробнее – в материале Москвы 24.

Поликлиники и ветслужбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, часть социальных учреждений столицы перейдет на особый режим работы.



Анастасия Ракова заммэра по вопросам социального развития Мы постарались сделать график работы социальных учреждений в праздничные выходные максимально удобным, чтобы москвичи по-прежнему могли получать необходимую им помощь и поддержку.

По специальному графику будут работать взрослые поликлиники: 21 февраля с 09:00 до 18:00, а 22 и 23 февраля – с 09:00 до 16:00. Кроме того, в часы приема будут открыты кабинеты дежурных врачей.

Детские поликлиники также перейдут на особый режим: 21 февраля с 09:00 до 15:00. Дежурные врачи будут вести прием все три праздничных дня в это же время. Кроме того, 21, 22 и 23 февраля можно будет вызвать врача на дом до 15:00.

Также по измененному графику будут принимать пациентов и женские консультации: 21 февраля с 09:00 до 18:00, 22-го – с 09:00 до 16:00. Однако 23 февраля с 09:00 до 16:00 продолжат работать только учреждения, обслуживающие 10 и более участков.

Вместе с тем по обычному графику будут открыты травмпункты: с 08:00 до 22:00 или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты примут посетителей с 06:30 до 15:00, без изменений.

В свою очередь, в праздничные дни изменится график нескольких государственных ветклиник. Например, 23 февраля не будут работать ветучастки Первомайский, Солнцевский, а также "Кленово", "Птичное", "Саларьево", "Щербинка".

Нижегородский ветучасток закроют на все три праздничных дня. Остальные ветклиники продолжат функционировать по обычному графику – чаще с 09:00 до 21:00. Вместе с тем круглосуточно и без выходных будут принимать пациентов в Московской станции по борьбе с болезнями животных. Справки можно получить по телефону 8 (495) 612-12-12.

Социальные центры и психологическая поддержка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

23 февраля будут закрыты столичные семейные центры. Однако в случае необходимости граждане смогут обратиться за помощью по телефонам 051 (с городского) и +7 (495) 051 (с мобильного) – номера работают для детей и взрослых. Также единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет функционировать ежедневно с 09:00 до 21:00.

Центр социальной адаптации имени Глинки и мобильные бригады "Социальный патруль" продолжат функционировать в праздничные дни в обычном режиме. Кроме того, срочную помощь можно будет получить в приемном отделении на улице Иловайской, в отделении "Дмитровское", а также в пунктах обогрева.

В случае обнаружения на улице бездомного человека, попавшего в беду, можно сообщить об этом по телефонам 8 (499) 357⁠-01⁠-80, 8 (903) 720⁠-15⁠-08 или по единому номеру экстренных служб 112. Во всех остальных реабилитационных центрах 23 февраля будет выходной.

ЗАГСы и центры госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центры "Мои документы" 21 и 22 февраля будут открыты в обычном режиме: районные отделения – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00, однако график сотрудников в эти дни может меняться. 23 февраля в учреждениях "Мои документы" будет выходной.

21 февраля все дворцы бракосочетания будут работать в привычном режиме. Однако 22 февраля сокращенный график предусмотрен для дворцов № 1 и 4, в свою очередь, 24 февраля только эти учреждения будут функционировать в прежнем режиме. 23 февраля выходной будет во всех дворцах бракосочетания.

ЗАГСы, расположенные в центрах госуслуг, продолжат работать по обычному графику центров. Отделы ЗАГСа в Савелках и Троицке временно прекратят прием граждан с 22 по 24 февраля. С 25 февраля учреждения вернутся к обычному режиму. Подать заявление на брак в праздничные дни можно будет онлайн через портал "Госуслуги" или на mos.ru.

Учебные заведения и центры московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

23 февраля школьники и студенты колледжей будут отдыхать, а график работы центров допобразования следует уточнять на их сайтах. Вместе с тем Главархив закроет свои читальные залы с 21 по 23 февраля включительно. Посетителей вновь примут 24 февраля с 12:00.

Также 23 февраля будут закрыты центры московского долголетия, семейные центры, центр "Профессии будущего", центры занятости населения и учебный центр "Профессионал". 21 и 22 февраля график останется прежним: по воскресеньям открыты только флагманские центры, по субботам – все остальные.

Почта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

22 февраля почтовые отделения закончат работу на час раньше обычного графика. Исключение составят те офисы, которые занимаются выдачей заказов с маркетплейсов.

23 февраля в большинстве почтовых отделений города будет выходной, за исключением круглосуточных офисов на Мясницкой улице и Смоленской площади, а также в пунктах выдачи заказов с маркетплейсов.

Кроме того, 23-го почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и издания периодической печати. Пенсии и пособия специалисты принесут по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда России. К обычному формату работы почтовые отделения вернутся во вторник, 24 февраля.