Высота сугробов превысила 80 сантиметров в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве высота сугробов достигла более 80 сантиметров в среду, 25 февраля, в результате снегопада. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 73 сантиметра, в центре города, на Балчуге, – небывалый 81 сантиметр, в Тушине – 75 сантиметров, МГУ – 84 сантиметра", – написал синоптик в телеграм-канале.

По его словам, для 25 февраля побит прежний рекорд, который держался с 1994 года. Тогда на ВДНХ было 65 сантиметров. Тишковец подчеркнул, что это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию.

Снегопад накрыл столицу во вторник, 24 февраля. Пик непогоды пришелся на ночь среды, 25 февраля. За этот период в Москве выпало около 25% месячной нормы осадков.

Ожидается, что оттепель придет в столичный регион с началом весны – 1 марта. Местами могут возникнуть смешанные осадки и дожди. Пик холодов в Москве уже пройден.