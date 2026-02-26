Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 14:27

Мэр Москвы

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил об утверждении двух новых проектов комплексного развития территорий (КРТ) в районах Перово и Нагорном. Мэр написал об этом в своем канале в мессенджере МАХ.

Преобразования затронут участки на 1-й Владимирской улице, недалеко от пересечения 2-го и 3-го проездов Перова Поля, а также на Варшавском шоссе, недалеко от транспортного узла "Варшавская".

На этих территориях планируется возвести более 22,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы реновации. Новые квартиры получат около 500 жителей.

"Сейчас в столице одобрены и находятся в стадии реализации 185 проектов КРТ. В результате будет создано около 397 тысяч рабочих мест", – добавил градоначальник.

Еще один современный многофункциональный квартал по программе КРТ появится около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники. Объект разместится на участке площадью 14,6 гектара.

В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на 1 тысячу учеников. Всего планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости, в результате чего будет создано почти 6 тысяч рабочих мест.

Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Читайте также


мэр Москвыгородстроительство

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика