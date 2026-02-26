Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил об утверждении двух новых проектов комплексного развития территорий (КРТ) в районах Перово и Нагорном. Мэр написал об этом в своем канале в мессенджере МАХ.

Преобразования затронут участки на 1-й Владимирской улице, недалеко от пересечения 2-го и 3-го проездов Перова Поля, а также на Варшавском шоссе, недалеко от транспортного узла "Варшавская".

На этих территориях планируется возвести более 22,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы реновации. Новые квартиры получат около 500 жителей.

"Сейчас в столице одобрены и находятся в стадии реализации 185 проектов КРТ. В результате будет создано около 397 тысяч рабочих мест", – добавил градоначальник.

Еще один современный многофункциональный квартал по программе КРТ появится около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники. Объект разместится на участке площадью 14,6 гектара.

В него войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на 1 тысячу учеников. Всего планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости, в результате чего будет создано почти 6 тысяч рабочих мест.