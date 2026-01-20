Многофункциональный квартал построят у Нагатинской набережной по проекту КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Современный многофункциональный квартал появится по программе комплексного развития территорий (КРТ) около Нагатинской набережной в районе Нагатино-Садовники в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр разместится на участке площадью 14,6 гектара. В квартал войдут жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, в том числе детсад на 350 воспитанников и школа на 1 тысячу учеников. Всего планируется построить около 444 тысяч квадратных метров недвижимости, в результате чего будет создано почти 6 тысяч рабочих мест.

Подлежащая реорганизации площадка протягивается вдоль Нагатинской набережной. Рядом с ней есть станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, Верхние Котлы Московского центрального кольца (МЦК) и Павелецкого направления Московской железной дороги.

"В рамках программы КРТ в районе Нагатино-Садовники возведут почти 230 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, проектом предусмотрено строительство двух административно-деловых центров и научно-производственного комплекса", – подчеркнул глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят и создадут здесь удобную улично-дорожную сеть.

Ранее в Москве одобрили три проекта комплексного развития территорий (КРТ) для программы реновации. В их рамках планируется построить порядка 209 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Общая площадь участков составляет 10,8 гектара. После их реорганизации новые квартиры получат около 4,5 тысячи горожан.

