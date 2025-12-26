Форма поиска по сайту

26 декабря, 12:08

Город

Дома по программе реновации построят у станции метро "Сходненская" в рамках КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексное развитие территории (КРТ) проведут в столичном районе Южное Тушино. В рамках проекта будут построены дома по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Рядом со станцией метро "Сходненская" по проекту КРТ планируется реорганизовать два участка общей площадью 0,88 гектара. На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации", – отметил он.

Площадь квартир превысит 9 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся в квартале старых пятиэтажек, которые планируется расселить. На втором участке проведут благоустройство.

Территория располагается около станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метро по адресу улица Аэродромная, владение 12, корпус 2. Рядом есть школы, детсады, медцентры, библиотека, выставочный центр "Галерея Тушино", магазины, аптеки и другая инфраструктура.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, данный проект КРТ станет вторым в Южном Тушине. Еще один в настоящее время проводится в бывшей промзоне Тушино, где возведут 175,5 тысячи "квадратов" жилья.

Ранее Сергей Собянин подписал постановления о КРТ общей площадью 17,64 гектара в разных районах Москвы. В частности, на западе реорганизуют 8,85 гектара территорий, расположенных в районах Солнцево и Ново-Переделкино. Речь идет об участках, находящихся между Боровским и Киевским шоссе, на улицах Шолохова и Родниковой.

