Город одобрил пилотный проект КРТ жилой застройки в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Город одобрил пилотный проект комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки на юго-западе Москвы в районе Черемушки. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок расположен по адресу улица Гарибальди, дом 17, корпуса 3 и 4. Рядом находится станция метро "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метрополитена. Проект должны реализовать в течение 5 лет, оператором КРТ жилой застройки будет выступать Московский фонд реновации.

"Большинство жителей двух пятиэтажек, расположенных на участке площадью 1,09 гектара, проголосовали за включение домов в проект. Они переедут в комфортные квартиры в современной новостройке в том же районе", – сказал Ефимов.

По его словам, старые дома будут демонтированы, а на их месте возведен новый жилой комплекс, общая площадь квартир в котором составит около 28,7 тысячи квадратных метров. Площадь двора составит 47 тысяч квадратных метров.

"Новостройку возведут на месте двух пятиэтажек 1960 года постройки, в каждой из которых по 80 квартир. Теперь у проживающих в них горожан, как и у участников программы реновации, появится реальная возможность улучшить жилищные условия", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что уже в следующем году жителям старых пятиэтажек предложат квартиры в новом доме, расположенном в этом же районе. Это значит, что людям не придется привыкать к новой инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы с начала 2025 года около 2,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации. Всего по программе реновации там планируется расселить 515 домов. С начала года из всех переселившихся в САО семей 2,3 тысячи воспользовались помощью города при переезде. В Головинском районе заявки на перевозку оставили более 800 семей, в Западном Дегунине – почти 700.

