15 декабря, 16:12

Город

Около 2,5 тыс семей на севере Москвы переехали по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы с начала 2025 года переехали в новые дома по программе реновации около 2,5 тысячи семей. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что переселение по программе реновации здесь началось в 2018 году. Под заселение горожанам передали уже почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа.

"В новые квартиры с начала года переехали около 2,5 тысячи семей: более 750 – жители Западного Дегунина, 735 – Головинского района, еще примерно 350 – Бескудниковского района", – сказал Ефимов.

По его словам, всего в САО по программе реновации планируется расселить 515 домов.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что столица стремится сделать переезд максимально комфортным. Например, горожане могут воспользоваться бесплатной услугой "Помощь в переезде".

"С начала года из всех переселившихся в САО семей 2,3 тысячи воспользовались помощью города при переезде. В Головинском районе заявки на перевозку оставили более 800 семей, в Западном Дегунине – почти 700", – добавил он.

Ранее сообщалось, что еще один жилой дом по программе реновации появится в районе Перово на востоке Москвы. Для этого внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки в отношении свободного участка общей площадью свыше 4 гектаров. Территорию возле дома благоустроят, установят детские и спортивные площадки.

