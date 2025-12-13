Объекты социальной инфраструктуры появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За прошедший ноябрь в столице утвердили 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря которым в городе появятся новые объекты социальной инфраструктуры. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Реорганизуют свыше 193 гектаров неэффективно используемых участков в восьми административных округах. Там построят более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – отметил Ефимов.

Кроме жилья, здесь возведут школы, детсады, поликлиники, спорткомплексы и другие объекты. В итоге в Москве появится свыше 28 тысяч новых рабочих мест.

4 площадки КРТ находятся на востоке и северо-востоке города соответственно, еще по три на севере и юго-востоке, две на северо-западе и по одной на западе, юге и юго-западе Москвы.

"Комплексное развитие площадок в семи районах предусматривает в том числе строительство 473,4 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Две трети объема при этом придется на районы Лосиноостровский, Ярославский и Новогиреево", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Самым крупным проектом станет реорганизация около 70 гектаров территории в Строгине, на улице Маршала Прошлякова. Там планируют построить свыше 950 тысяч "квадратов" недвижимости, включая технопарк, образовательный комплекс и детсад на 600 мест, школу на тысячу учеников, гостиницу и физкультурно-оздоровительный центр.

Также в программу КРТ планируется привлечь еще свыше 43 гектаров неэффективно используемых участков. Планы проектов предполагают возведение примерно 768 тысяч квадратных метров недвижимости, включая более 1,5 миллиона квадратов жилья и 260 тысяч квадратов инфраструктурных объектов.

