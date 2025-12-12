Город выставил на торги право на комплексное развитие участков в Гольянове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставила на торги право на комплексное развитие территорий в бывшей промзоне Калошино района Гольяново. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Определенному по итогам торгов девелоперу предложат построить на четырех участках общей площадью 4,48 гектара 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения. На новых производствах будет создано 800 рабочих мест, а инвестор сможет получить от города льготу, полагающуюся при создании мест приложения труда", – сказал он.

Ефимов отметил, что прием заявок на право заключения договора уже стартовал. При этом заявитель обязательно должен иметь в портфеле реализованные за последние пять лет проекты не менее 7,88 тысячи квадратных метров построенной недвижимости.

Проект будет реализован на улицах Иркутской, Бирюсинке и Амурской. Недалеко расположены Щелковское шоссе и станция метро "Щелковская".

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что данные участки расположены в научно-производственном квартале с уже работающими организациями. По проекту КРТ там смогут появиться предприятия ювелирной, электронной, легкой, целлюлозно-бумажной и строительной промышленности.

"С точным перечнем производств определятся на этапе подготовки проекта планировки территории. Начальная цена лота составляет 6,33 миллиона рублей, а сумма задатка, который нужно будет внести для участия в аукционе, – 1,27 миллиона рублей", – сказал он.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что заявки принимаются до 26 января 2026 года. Сами торги пройдут 3 февраля. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на сайте "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что к программе КРТ планируется привлечь свыше 43 гектаров неэффективно используемых участков. Все они находятся в 9 административных округах. Планы проектов предполагают возведение примерно 768 тысяч квадратных метров недвижимости, включая более 1,5 миллиона квадратов жилья и 260 тысяч квадратов инфраструктуры.

