Росгвардия задержала пьяную дебоширку в московском аквапарке

На юго-западе Москвы в районе Ясенево задержана 42-летняя жительница Таганрога, которая в нетрезвом состоянии устроила скандал в аквапарке. Об этом сообщает управление Росгвардии по Москве в MAX.

Уточняется, что женщина вела себя агрессивно, использовала нецензурную лексику и отказывалась платить за услуги.

Позднее выяснилось, что накануне она уже привлекала внимание персонала, угрожая утопиться в бассейне. Задержанную передали полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали на Уральской улице в Москве мужчину, который устроил дебош в одной из аптек. Заведующая аптечным пунктом рассказала, что посетитель стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло. Предположительно, злоумышленник был пьян. Его доставили в отдел полиции.