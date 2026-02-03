Форма поиска по сайту

03 февраля, 16:30

Происшествия

В Благовещенске пьяный мужчина залез в чужой автомобиль и уснул

Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске пьяный молодой человек залез в чужой автомобиль и уснул. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Амурской области.

Как установили следователи, после посещения "увеселительных заведений" подозреваемый 2003 года рождения не смог попасть в подъезд своего дома. Тогда у него возникла идея погреться в каком-нибудь автомобиле. Выбор злоумышленника пал на Toyota Alphard, припаркованную на улице Батарейной.

Ранним утром в понедельник, 2 февраля, спящего молодого человека обнаружил хозяин автомобиля. Злоумышленник успел прихватить деньги и загранпаспорт собственника машины. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу".

Ранее в Якутии 27-летняя девушка избила таксиста и угнала его машину. Как рассказал 26-летний водитель, инциденту предшествовала ссора с пьяной пассажиркой, которая выпивала в машине алкоголь.

Несмотря на конфликт, таксист довез женщину до пункта назначения, но та отказалась выходить из автомобиля. Когда мужчина вышел из салона, чтобы позвонить в полицию, девушка перелезла на водительское сиденье и нажала педаль газа.

Вскоре машина была найдена перевернутой, у нее были зафиксированы серьезные механические повреждения. Злоумышленница при задержании пыталась оказать сопротивление правоохранителям, в связи с чем в отношении нее был составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

"Московский патруль": автомобили Kia стали самыми угоняемыми в 2025 году

происшествиярегионы

