В WADA связали сроки восстановления РУСАДА с окончанием СВО

Фото: NFCC|Zuma

Сроки восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть схожими со сроками окончания СВО. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

По его словам, WADA и РУСАДА поддерживают рабочие контакты.

"Все еще необходимо выполнить некоторые шаги для получения полного восстановления, и, как я уже сказал, сроки могут быть схожими, а могут и не совпадать", – приводит слова Ниггли ТАСС.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA в 2023 году выдвинуло обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

В 2025-м глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев спрогнозировал в скором времени улучшение взаимоотношений с Всемирным антидопинговым агентством. По его словам, для этого также нужно будет внести корректировки в федеральный закон о "О физической культуре и спорте в РФ".