В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

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Российское законодательство не соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса, поэтому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор сохраняет статус "не соответствует требованиям по восстановлению". Об этом рассказали в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщили в WADA, эти несоответствия обнаружили во время виртуального аудита в сентябре 2022 года. В заявлении сказано, что РУСАДА не исправила их до нынешнего момента.

По информации пресс-службы, РУСАДА может подать жалобу на решение WADA в течение 21 дня с даты получения уведомления.

"Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение", – добавила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови.

Московская лаборатория, деятельность которой уже временно приостанавливалась ​​с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA, обоснованным несоответствием лаборатории международному стандарту и этическому кодексу. На обжалование решения отводился 21 день.

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