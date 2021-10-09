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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови, сообщается в пресс-релизе WADA.

Отмечается, что московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена ​​с января прошлого года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA.

Такое решение принято из-за несоответствия лаборатории международному стандарту для лабораторий и его этическому кодексу, сообщает ТАСС.

Уточняется, что московская лаборатория в течение 21 дня может обжаловать решение в CAS.

В декабре прошлого года CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.