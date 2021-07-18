CAS удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов

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Спортивным арбитражным судом (CAS) удовлетворена апелляция по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Они смогут выступить на Олимпийских играх, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Призера чемпионатов мира Веронику Андрусенко и Александра Кудашев временно отстраняли от соревнований на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и следующих из исследования данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории.

"Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио, апелляция удовлетворена", – говорится в сообщении.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко до 3 августа 2022 года по делу о фальсификации документов.