CAS дисквалифицировал прыгуна в высоту Лысенко до 3 августа 2022 года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко до 3 августа 2022 года по делу о фальсификации документов, сообщает РИА Новости.

CAS подтвердил обвинения, выдвинутые Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике против Лысенко за многочисленные нарушения антидопинговых правил, в том числе отсутствие информации о местонахождении и вмешательство в процесс управления результатами.

World Athletics завела дело в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко 3 августа 2018 года. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил. Его временно отстранили от международных соревнований.

Позднее атлет представил документы, согласно которым он не прошел допинг-контроль из-за независящих от него обстоятельств. Однако расследование показало, что слова Лысенко и представленные ВФЛА документы не сходятся, поэтому спортивные инспекторы заподозрили прыгуна в фальсификации.