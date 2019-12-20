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Спорт

10:03

ВФЛА предоставили отсрочку для ответов по делу Лысенко

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила отсрочку для предоставления ответов по делу российского легкоатлета Данила Лысенко до 2 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально от ВФЛА потребовали до 12 декабря дать ответ на обвинения в нарушении своих обязательств в качестве члена Всемирной легкоатлетической ассоциации. ВФЛА попросила продлить срок до 2 января.

В августе минувшего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против прыгуна в высоту Лысенко. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил. Его временно отстранили от международных соревнований

Позднее атлет представил документы, согласно которым он не прошел допинг-контроль из-за независящих от него обстоятельств. Однако расследование показало, что слова Лысенко и предоставленные ВФЛА документы не сходятся, поэтому спортивные инспектора заподозрили прыгуна в фальсификации.

В начале декабря в связи с делом Лысенко от должности отстранили главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. От должностей также отстранили исполнительного директора организации Александра Паркина и еще ряд лиц, причастных к инциденту.

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