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Спорт

21 ноября, 22:01

Главу ВФЛА Шляхтина временно отстранили из-за дела атлета Лысенко

спорт

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина временно отстранили в связи с делом прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на релиз независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В интересах следствия от должностей также отстранили исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, президента региональной общественной организации столичной федерации легкой атлетики Артура Карамяна и еще ряд лиц, причастных к инциденту имени прыгуна Лысенко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против Дмитрия Лысенко в августе 2018 года. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил, поскольку он не проходил досмотр офицера комиссии.

Атлет позднее представил документы, якобы указывающие на то, что встречу в представителями антидопингового комитета он пропускал по независящим от него обстоятельствам. Однако расследование показало, что показания Лысенко и документы не сходятся, а потому заподозрили прыгуна в фальсификации.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что допускает отстранение России от мирового спорта. По словам эксперта, часть данных РУСАДА подвергалась манипуляциям.

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