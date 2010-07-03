Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает "Р Спорт".

По словам Риди, российскую сторону попросили предоставить доступ к данным московской лаборатории антидопингового агентства РУСАДА. Эксперты, изучив 24 терабайта данных, заявили, что часть информации подверглась манипуляциям.

"Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию, их рекомендации будут критически важными. Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад", – заявил руководитель WADA.

По итогам проверки может быть заявлено о несоответствии российской стороны антидопинговым правилам. В случае несогласия с результатами организации могут обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что планирует инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте. По новым нормам дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в России.