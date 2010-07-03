Бывшая легкоатлетка объяснила решение по ВФЛА

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Экс-легкоатлетка, комментатор Ольга Богословская назвала логичным решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Бывшая спортсменка напомнила о ситуации с РУСАДА и подчеркнула, что ВФЛА должна "бороться за свои права". По словам Богословской, в IAAF решение по российской организации объяснили "несоответствием между базой LIMS и данными московской антидопинговой лаборатории". "При этом стоит отметить, что ВФЛА не имеет к этому никакого отношения", – заверила экс-легкоатлетка в беседе с RT.

23 сентября совет IAAF продлил отстранение ВФЛА, утверждая, что последняя не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса. 25 сентября это решение поддержал конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Как следствие, российские легкоатлеты не смогут выступать под флагом своей страны на чемпионате мира, который стартует в Дохе 27 сентября.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF приостановили в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.