Шляхтин отреагировал на решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

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Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) было ожидаемым. Об этом заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Решение совета было ожидаемо, в последнем отчете рабочей группы (совет IAAF в Монако, июнь 2019 года) главным требованием к нам указывалось продолжение работы по смене антидопинговой культуры вкупе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории", – рассказал Шляхтин.

Он отметил, что отдельным пунктом в вопросе проб лаборатории отмечалось, что IAAF должна быть уверена в подлинности проб. Он пояснил, что после сегодняшнего решения исполкома WADА в Токио шансы ВФЛА сводятся к нулю, передает ТАСС.

"Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации", – заявил Шляхтин.

Он также рассказал, что в ноябре в польском Катовице пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA. По его словам, для ВФЛА заседание будет важным ключевым звеном "в деле восстановления федерации". Шляхтин добавил, что они предпримут все меры, находящиеся в компетенции ВФЛА.

Ранее рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во главе с Руне Андерсеном рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято, поскольку ВФЛА не выполнила критерии, которые необходимы для восстановления статуса.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить некоторым российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

