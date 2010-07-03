Шляхтин отреагировал на решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

20:53
20:53
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) было ожидаемым. Об этом заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
"Решение совета было ожидаемо, в последнем отчете рабочей группы (совет IAAF в Монако, июнь 2019 года) главным требованием к нам указывалось продолжение работы по смене антидопинговой культуры вкупе с завершением решения вопроса по перепроверке допинг-проб московской лаборатории", – рассказал Шляхтин.
Он отметил, что отдельным пунктом в вопросе проб лаборатории отмечалось, что IAAF должна быть уверена в подлинности проб. Он пояснил, что после сегодняшнего решения исполкома WADА в Токио шансы ВФЛА сводятся к нулю, передает ТАСС.
"Вопрос не входит в нашу юрисдикцию, мы являемся заложниками этой ситуации", – заявил Шляхтин.
Он также рассказал, что в ноябре в польском Катовице пройдут заседания исполкома и совета учредителей WADA. По его словам, для ВФЛА заседание будет важным ключевым звеном "в деле восстановления федерации". Шляхтин добавил, что они предпримут все меры, находящиеся в компетенции ВФЛА.
Ранее рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во главе с Руне Андерсеном рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято, поскольку ВФЛА не выполнила критерии, которые необходимы для восстановления статуса.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить некоторым российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: