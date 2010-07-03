Пятерых российских штангистов временно отстранили из-за допинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил, сообщается на сайте федерации.
Впервые это произошло на основании данных московской лаборатории, переданных для обработки Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Имена отстраненных атлетов не разглашаются.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ограничивали в правах в 2015 году после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса не раз откладывалось из-за новых разбирательств.
20 сентября 2018 года исполком WADA решил восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была дать доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года и до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.
В апреле в WADA заявили, что извлекли более двух тысяч образцов из московской лаборатории. Их отправили за пределы России. В мае сообщалось, что проверка показала высокий процент подлинности информации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.