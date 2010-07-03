Пятерых российских штангистов временно отстранили из-за допинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил, сообщается на сайте федерации.

Впервые это произошло на основании данных московской лаборатории, переданных для обработки Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Имена отстраненных атлетов не разглашаются.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ограничивали в правах в 2015 году после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса не раз откладывалось из-за новых разбирательств.

20 сентября 2018 года исполком WADA решил восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была дать доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года и до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

В апреле в WADA заявили, что извлекли более двух тысяч образцов из московской лаборатории. Их отправили за пределы России. В мае сообщалось, что проверка показала высокий процент подлинности информации.