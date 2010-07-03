WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

Проверка данных из московской антидопинговой лаборатории показала высокий процент подлинности информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на WADA.
Представители Всемирного антидопингового агентства подчеркнули, что проверка еще не завершена. Прежде стало известно, что первое дело на основе данных, полученных из московской лаборатории, могут открыть в течение нескольких недель.
Специалисты WADA начали передавать в международные федерации, с которыми они намерены тесно сотрудничать, пакеты доказательств. Если федерации решат не открывать дела, WADA при желании пойдет в Спортивный арбитражный суд.
Уточняется, что исполком организации утвердил график реализации реформ управления. Новое заседание исполкома WADA пройдет 23 сентября в Токио.
Прошлой осенью исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства, которого оно было лишено в ноябре 2015-го. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
В апреле WADA сообщило, что извлекло более двух тысяч образцов из московской лаборатории. Их отправили в лабораторию за пределами России.
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