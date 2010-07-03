РУСАДА полностью восстановили в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения", – цитирует РИА Новости министра.
Прошлой осенью исполком WADA частично восстановил статус Российского антидопингового агентства, которого оно было лишено в ноябре 2015 года.
Разногласия возникли после того, как российская сторона в установленный срок до 31 декабря не предоставила доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. В апреле WADA сообщило, что извлекло более двух тысяч образцов из московской лаборатории. Их отправили в лабораторию за пределами России.
При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Основная причина – РФ не выплатила компенсацию ущерба. Размер задолженности за вторую половину 2018 года оценивается в 460 тысяч долларов.
В апреле МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. По данным ведомства, в РУСАДА по завышенным ценам закупалось оборудование. Это происходило в период с 2011 по 2014 год. Хищения бюджетных средств производились под предлогом оплаты договоров на поставку оборудования для сбора проб спортсменов и на закупку различных расходных материалов.
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