МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РУСАДА

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве, передает телеканал Москва 24.
По данным ведомства, в РУСАДА по завышенным ценам закупалось оборудование. Это происходило в период с 2011 по 2014 год, уточнили в МВД.
Хищения бюджетных средств производились под предлогом оплаты договоров на поставку оборудования для сбора проб спортсменов и на закупку различных расходных материалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях, которые были совершены прошлым руководством. Как писали СМИ, новое руководство РУСАДА при проверке бухгалтерии предшественников выявило финансовые хищения из бюджета организации на два миллиарда рублей.
Документы на закупку оборудования по ценам на 40−50% выше рыночной подписывал экс-директор антидопингового агентства Никита Камаев, который скончался в 2016 году. Теперь доказать его вину достаточно сложно, отмечал телеграм-канал Mash.
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