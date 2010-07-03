Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики рекомендовали продлить

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Рекомендацию группа IAAF во главе с Руне Андерсеном озвучили на совете IAAF в Дохе 23 сентября. Такое решение было принято, поскольку ВФЛА не выполнила критерии, которые необходимы для восстановления статуса.

Кроме того, совет IAAF предложил конгрессу не восстанавливать в правах ВФЛА и продлить отстранение, пока совет IAAF не удостоверится в выполнении всех критериев.

Так, на чемпионате мира, который пройдет в Дохе, российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

10 сентября Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 11 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Речь идет о Ксении Аксеновой, Михаиле Акименко, Ирине Ивановой, Владиславе Панасенкове, Дмитрии Сорокине, Сардане Трофимовой, Анне Тропиной, Юлии Туровой, Наталье Аксеновой и Константине Шабанове.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить некоторым российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

