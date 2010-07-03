IAAF одобрила заявки 11 спортсменов из России на нейтральный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 11 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет о Ксении Аксеновой, Михаиле Акименко, Ирине Ивановой, Владиславе Панасенкове, Дмитрии Сорокине, Сардане Трофимовой, Анне Тропиной, Юлии Туровой, Наталье Аксеновой и Константине Шабанове.

После отстранения ВФЛА от членства в IAAF российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.

4 декабря 23018 года IAAF решила продлить отстранение ВФЛА от выступлений на международных соревнованиях под флагом своей страны. Такое решение было принято из-за того, что "Россия не отвечала критериям восстановления" в статусе. Ближайшее заседание совета IAAF по вопросу статуса ВФЛА пройдет в сентябре.

