IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов. Один из них был призером Олимпийских игр. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

В распоряжении телеканала оказалось 90-страничное обвинительное заключение прокуратуры Парижа по итогам расследования дела бывшего главы IAAF Ламина Диака и его сына Папа Массата Диака.

В деле есть письмо от июля 2014 года. Его приписывают бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики и бывшему казначею IAAF Валентину Балахничеву. По данным немецкого телеканала, представители IAAF показали ему список спортсменов, чьи "паспорта крови" указывали на нарушение антидопинговых правил. При этом точных фамилий спортсменов не указывается.

"Мы были поражены, обнаружив в этом списке некоторых элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского призера и спортивную икону страны", – сказано в письме.

В письме также отмечается, что непонятно, почему IAAF не призвала федерацию легкой атлетики Великобритании применить санкции к этим спортсменам.

Ранее IAAF подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены.

