Колобков прокомментировал ситуацию вокруг восстановления ВФЛА

14:40
14:40
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Министр спорта Павел Колобков сообщил, что во время чемпионата мира рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики представит очередной доклад, пишет RT.
"Все было сделано для того, чтобы федерация была восстановлена. Поменялся состав руководителей, проводится большая работа в области образования и антидопинговой культуры, ведется сотрудничество с международной федерацией", – отметил глава Минспорта.
Он добавил, что на предстоящих летних Играх в Токио легкоатлеты из РФ будут выступать под национальным флагом, а не в нейтральном статусе, как это происходит на других соревнованиях.
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить некоторым российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К настоящему моменту это право получили в общей сложности 118 российских легкоатлетов. 57 заявок были отклонены, еще одна – отозвана.
Ближайшее заседание совета IAAF по вопросу статуса ВФЛА пройдет в сентябре.
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