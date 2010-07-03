Конгресс IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

10:28
10:28
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) одобрил решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.
Заседание конгресса проходит в Дохе 25 сентября.
23 сентября отстранение ВФЛА продлил совет IAAF. Тогда рабочая группа спортивной организации во главе с Руне Андерсеном рекомендовала конгрессу IAAF поддержать свое решение, заявив, что ВФЛА не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса. Это не позволяет российским легкоатлетам выступить под флагом страны на чемпионате мира в Дохе, который стартует 27 сентября.
В ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено из-за допингового скандала. При этом в декабре 2016 года некоторым российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов на время отстранения ВФЛА.
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин назвал ожидаемым решение IAAF не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Он напомнил, что главным условием для восстановления членства ВФЛА были работа по "смене антидопинговой культуры" и перепроверка допинг-проб московской лаборатории. По словам Шляхтина, Всероссийская федерация легкой атлетики является заложницей сложившейся ситуации.
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