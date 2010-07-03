WADA допускает снижение ответственности спортсменов за употребление кокаина

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может сократить срок дисквалификации спортсменов за употребление кокаина. Об этом говорится на сайте юридической компании SILA.

Из текста следует, что с января 2021 года произойдет ряд изменений в рамках принятой новой редакции Кодекса WADA. Например, это сокращение санкций за нарушение антидопинговых правил, связанное с использованием так называемых аддитивных субстанций, если спортсмен сможет доказать, что использовал средство не для достижения лучших результатов.

"В ближайшее время эксперты WADA определят список субстанций, которыми часто злоупотребляют в обществе вне контекста спорта. Нет никаких сомнений, что в этот список войдет кокаин", – говорится в сообщении.

Так, по новым правилам уличенный в применении наркотиков спортсмен будет отстранен на три месяца, если докажет, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. Срок дисквалификации могут сократить до одного месяца, если спортсмен пройдет программу реабилитации.

При этом уточняется, что нововведения не смогут помочь спортсменам, которых уже ранее дисквалифицировали. В настоящий момент наказание за прием кокаина может составлять до четырех лет дисквалификации.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

