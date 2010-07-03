Витольд Банька избран новым президентом WADA

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Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) назначен 35-летний министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, передает ИА "НСН".
Его кандидатура была одобрена единогласно советом учредителей организации. Банька приступит к своим обязанностям 1 января 2020 года. Витольд Банька сменит на своем посту британца Крэйга Риди. Он возглавлял данный пост на протяжении шести лет.
Еще будучи кандидатом на эту должность, Банька заявлял, что будет проявлять максимальную объективность в вопросах соответствия РУСАДА стандартам WADA. Он призвал спортивную общественность не делать необоснованных заявлений о московской лаборатории и возможном недопуске российских атлетов на Игры.
Также была утверждена кандидатура вице-президента организации. На эту должность назначена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Китая Ян Ян.
7 октября генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью "Известиям" сообщил о скорой смене президента WADA. Он отмечал, что новое руководство будут оценивать по решению вопросов в российском деле. Он также понадеялся на принципиальность Баньки.
Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.
Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы.
В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.
Эксперты России и WADA встретятся в середине ноября
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