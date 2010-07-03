Спортсменов призвали не читать о возможном недопуске сборной РФ к Олимпиаде-2020

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Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призвали спортсменов, которые готовятся представить Россию на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, не читать материалы в прессе по поводу возможного отстранения сборной от соревнований.

"Я, будучи матерой спортсменкой, столкнувшейся с такой ситуацией четыре года назад, прошу не обращать внимания на те выкрики, лозунги и комментарии, которые, к сожалению, существуют в средствах массовой информации. Рекомендую всем спортсменам, которые готовятся к Играм, этого не читать и не принимать близко к сердцу", – приводит слова Исинбаевой Агентство "Москва".

В свою очередь, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что участие российских спортсменов в Играх-2020 не вызывает сомнений.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято на внеочередном заседании исполкома Всемирного агентства 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

Глава CRS Джонатан Тэйлор заявил, что комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранять РУСАДА и запрещать России участвовать в Олимпиаде-2020.