Турнир по рукопашному бою "Кубок Дружбы" стартовал в Москве

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Турнир по рукопашному бою "Кубок Дружбы 2024" начался в Москве. Он будет проходить до 28 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент спорта.

"Кубок Дружбы" является ежегодным международным турниром, который традиционно соберет сильнейших спортсменов из более чем 20 стран мира", – отмечается в сообщении.

В столице соревнования проходят в третий раз. Они были организованы департаментом спорта Москвы совместно с Международной федерацией рукопашного боя.

Участниками турнира стали мужчины и женщины, уточнили в ведомстве.

"Во второй раз в рамках "Кубка Дружбы" состоится первенство мира по самообороне среди юниоров и юниорок (18–23 лет), юношей (14–17 лет) и девушек (16–17 лет)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице пройдет юбилейный Московский полумарафон 28 и 29 апреля. Забегу исполняется десять лет, он будет разделен на два дня. 28 апреля участников ждет дистанция на 5 километров и детский забег, а 29 апреля спортсмены побегут 21,1 километра, корпоративную и студенческую эстафеты.

