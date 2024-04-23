"Активные граждане" выберут символ Московского велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором участники смогут выбрать талисман Московского велофестиваля. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина каждый год в столице проходят велофестивали. Они напоминают, что велосипед – это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. В этом году мы объявили конкурс на выбор талисмана Московских велофестивалей", – передает mos.ru слова Ликсутова.

Символ, который выберут москвичи в проекте "Активный гражданин", будет далее сопровождать участников велофестиваля. Также символ изобразят на подарках и сувенирах.

В настоящее время для голосования собрано порядка 200 работ через социальные сети. Лучшие из них вышли в финал. Победитель конкурса будет объявлен 13 мая.

Ранее Ликсутов сообщил, что весенний велофестиваль традиционно пройдет по Садовому кольцу, так как он является одним из самых популярных и любимых маршрутов у москвичей. Вице-мэр добавил, что такие заезды в городе проводят с целью показать велосипедистов как полноправных участников дорожного движения.