Мастер спорта Стрельцова назвала идеальную тренировку для подготовки к велосезону

Фото: cyclingrace.ru

Адекватно выстроенный тренировочный процесс, а также режим сна и бодрствования помогут новичкам качественно подготовиться к велосезону и участию в любительских гонках. Об этом Москве 24 рассказала мастер спорта России международного класса, тренер и экс-профессиональная велогонщица Галина Стрельцова.

По ее словам, тренироваться достаточно четыре раза в неделю по два часа со специальными работами, плюс делать один объем.



Галина Стрельцова мастер спорта России международного класса, тренер и экс-профессиональная велогонщица Объем – это на более-менее спокойном пульсе откатать как можно больше километров. Специальная работа – это силовая, скоростно-силовая, скоростная и другие тренировки на разные отрезки. Тут нужно подобрать для себя комфортный режим – в зависимости от исходного уровня подготовки и формы.

Стрельцова отметила, что в целом можно заниматься и на велостанке, но нельзя забывать про технические тренировки на шоссе, так как в групповых гонках очень важно владение велосипедом.

"Чем ближе гонки, тем предпочтительнее тренировки именно на шоссе – для развития скорости", – пояснила она.

Разница между тренировками в зале и на улице ощущается в зависимости от периода подготовки, добавила эксперт: например, перед гонками тяжело развить скорость для шоссе, когда сидишь на тренажере, но при этом на нем можно хорошо проработать мощность и педалирование.



Фото: cyclingrace.ru

В свою очередь, влияние веса спортсмена на результат зависит оттого, какую гонку он выбирает.

"К примеру, "Садовое кольцо" – относительно равнинная, и вес не очень сильно влияет на результат, а вот "разделка" в Крылатском – это другое, тут однозначно вес нужно скидывать. Но постепенно, не резко – так как с весом потеряется и мощность", – сказала Стрельцова.



Галина Стрельцова мастер спорта России международного класса, тренер и экс-профессиональная велогонщица Распорядок дня, конечно, тоже важен, но часто у спортсменов-любителей есть еще работа, поэтому самое важное – это сон, так как во время сна организм восстанавливается и набирается сил. Спать желательно не меньше восьми часов в день. После тренировки желательно один час тоже отдохнуть. А есть – как и всегда, просто немного больше включить в рацион углеводов.

Ну а после самой гонки очень важно восстановиться – это может быть просто день отдыха, баня или легкая откатка (покататься на низком пульсе). Организму достаточно отдохнуть один или два дня, и уже дальше можно опять приступать к тренировкам, заключила эксперт.

Ранее в Москве открылась регистрация на весенний велофестиваль, который традиционно проходит по Садовому кольцу. "Это один из самых популярных и любимых маршрутов", – процитировали заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.