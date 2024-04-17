Мастер спорта Стрельцова назвала идеальную тренировку для подготовки к велосезону

17 апреля, 08:30Спорт
Фото: cyclingrace.ru
Адекватно выстроенный тренировочный процесс, а также режим сна и бодрствования помогут новичкам качественно подготовиться к велосезону и участию в любительских гонках. Об этом Москве 24 рассказала мастер спорта России международного класса, тренер и экс-профессиональная велогонщица Галина Стрельцова.
По ее словам, тренироваться достаточно четыре раза в неделю по два часа со специальными работами, плюс делать один объем.
Стрельцова отметила, что в целом можно заниматься и на велостанке, но нельзя забывать про технические тренировки на шоссе, так как в групповых гонках очень важно владение велосипедом.
"Чем ближе гонки, тем предпочтительнее тренировки именно на шоссе – для развития скорости", – пояснила она.
Разница между тренировками в зале и на улице ощущается в зависимости от периода подготовки, добавила эксперт: например, перед гонками тяжело развить скорость для шоссе, когда сидишь на тренажере, но при этом на нем можно хорошо проработать мощность и педалирование.
Фото: cyclingrace.ru
В свою очередь, влияние веса спортсмена на результат зависит оттого, какую гонку он выбирает.
"К примеру, "Садовое кольцо" – относительно равнинная, и вес не очень сильно влияет на результат, а вот "разделка" в Крылатском – это другое, тут однозначно вес нужно скидывать. Но постепенно, не резко – так как с весом потеряется и мощность", – сказала Стрельцова.
Ну а после самой гонки очень важно восстановиться – это может быть просто день отдыха, баня или легкая откатка (покататься на низком пульсе). Организму достаточно отдохнуть один или два дня, и уже дальше можно опять приступать к тренировкам, заключила эксперт.
Ранее в Москве открылась регистрация на весенний велофестиваль, который традиционно проходит по Садовому кольцу. "Это один из самых популярных и любимых маршрутов", – процитировали заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.