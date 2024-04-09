Дептранс открыл регистрацию на весенний велофестиваль

Фото: mosvelofest.ru

В Москве открылась регистрация на весенний велофестиваль. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вице-мэр добавил, что такие заезды в городе проводят с целью показать велосипедистов как полноправных участников дорожного движения. Задачу сделать движение в Москве безопасным для всех ранее поставил Сергей Собянин.

После регистрации на сайте участнику будет выдан номер. Его можно прикрепить к велосипеду или костюму.

Заезд проведут под лозунгом "Велосипедисты всей Москвы – объединяйтесь!". Москвичам предложат проникнуться духом велодвижения прошлого, воссоздать атмосферу и поностальгировать.

Велофестиваль в ретростиле состоится в Москве 18 мая. Сбор участников пройдет в 12:00 на Зубовской площади, вход со стороны проезда Девичьего поля и Большой Пироговской улицы.

Участники проедут по живописным маршрутам столицы и проведут время с единомышленниками. Для гостей также подготовили яркие мероприятия.

